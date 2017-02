später lesen Düsseldorf Martha Hoffmann, 95 FOTO: Anne Orthen FOTO: Anne Orthen 2017-02-27T18:58+0100 2017-02-28T00:00+0100

Martha Hoffmann sitzt in der ersten Reihe und verfolgt das bunte Treiben auf dem Bildschirm. Tanzgarden, Fußgruppen und große Wagen bilden den Düsseldorfer Rosenmontagszug. Dass der Zug mit allen zusammen geschaut wird, ist im Caritas Altenzentrum Herz-Jesu selbstverständlich. "Wir sind ein sehr feierfreudiges Haus", sagt Pflegerin Birgit Alipaß. Das können Wera Steffens, Leiterin des Zentrums, und Bewohnerin Martha Hoffmann nur bestätigen. Die 95-Jährige wohnt seit zwei Jahren dort. Ihr gefalle es in dem Altenzentrum richtig gut, sagt sie: "Hier sind alle unglaublich freundlich. Und es finden so viele Veranstaltungen statt." Die Sitzungen an Altweiber, Karnevalssonntag und das gemeinsame Fernsehen genießt sie und schätzt den Arbeitsaufwand. "Es ist alles geschmückt, es gibt Berliner und Sekt. Das ist nicht selbstverständlich", ist ihre Meinung.