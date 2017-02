Eigentlich wollte Noch-SPD-Vorsitzender Sigmar Gabriel am 24. April zum Ständehaus-Treff. Doch mit der Kanzlerkandidatur hat er gleich auch diese Einladung an Martin Schulz abgegeben.

So kommt jetzt der designierte SPD-Chef und Kanzlerkandidat, um RP-Chefredakteur Michael Bröcker Rede und Antwort zu stehen. Organisator Axel Pollheim freut sich: "Damit haben wir kurz vor der NRW-Landtagswahl am 14. Mai innerhalb von 18 Tagen den Kanzlerkandidaten und die Kanzlerin bei uns auf dem Podium." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt am 11. Mai.