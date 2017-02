später lesen Einsatz in Düsseldorf Massiver Wasserrohrbruch in Gerresheim Teilen

Bei einem Rohrbruch an der Zweibrückenstraße sind am Donnerstagabend große Mengen Wasser ausgetreten – das meiste davon lief in den benachbarten Weiher im Ostpark. Straßen sind überflutet.