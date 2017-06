Düsseldorf: Mehr als 70 Millionen für Rathaus-Sanierung

Die Stadt prüft, das sogenannte Technische Rathaus an der Brinckmannstraße aufzugeben. Der Grund ist der hohe Sanierungsbedarf des Bürokomplexes auf der Ecke zur Hauptstraße Auf'm Hennekamp. Er beherbergt diverse Ämter. Eine Untersuchung hat ergeben, dass eine Sanierung mehr als 70 Millionen Euro kosten würde. Bei einem der Gebäude könnten die aufwendigen Arbeiten noch wirtschaftlich sein, bei zwei anderen würde sich das nicht mehr lohnen, sagte Kämmerin Dorothée Schneider in einem Vortrag im Bauausschuss.

Der Stadtrat hatte die Kämmerei vor einem Jahr damit beauftragt, ein Konzept für die Zukunft des Standorts zu entwickeln. In diesem Zusammenhang haben Gutachter zunächst ermittelt, wie aufwendig eine Modernisierung der Gebäude aus den Jahren 1968 bis 1983 wäre. Nun prüft die Kämmerei auf der Basis dieser Ergebnisse, wie die Stadt wirtschaftlich mit dem Standort verfahren kann. Schneider will die Ergebnisse dem Rat in seiner Sitzung am 22. September vorstellen. Sie will dann eine Empfehlung abgeben, ob die Stadt den Standort aufgeben und das große, zentral gelegene Areal in Bilk möglicherweise verkaufen kann.

Um das zu klären, prüfe die Kämmerei "verschiedene Modelle", wie sich die Arbeit der Ämter gestalten lässt. Man beziehe dabei auch neue Formen wie das projektgestützte Arbeiten ein. Viele Firmen setzen inzwischen auf Modelle, bei denen nicht mehr jeder Mitarbeiter einen festen Schreibtisch beansprucht. Es gebe "viel Potenzial in den vorhandenen Gebäuden", sagte Schneider. Details nannte die Kämmerin gestern nicht.

Die Stadtspitze erhofft sich von dem neuen Raumkonzept erhebliche finanzielle Vorteile. Die Planungen für das technische Rathaus kosteten bislang 280.000 Euro.

Quelle: RP