Rekordverdächtig: Mehr als 8600 Geburten in Düsseldorf

Der Storch war auch im abgelaufenen Jahr in Düsseldorf im Dauerstress. Bei 8653 Geburten kamen 8891 Kinder zur Welt. Ob dies auch einen neuen Rekord bei neugeborenen Düsseldorfern bedeutet, wird sich noch zeigen.

Denn so, wie viele Frauen aus dem Umland in Düsseldorf gebären, zieht es manche Düsseldorferin für die Niederkunft ins Umland. Auf jeden Fall sind die Zahlen beeindruckend. Die Universitätsklinik meldet erstmals mehr als 2000 Geburten. Die beliebteste Adresse in der Landeshauptstadt für die Geburt hat in der Gunst der werdenden Eltern noch einmal zugelegt: Im Florence-Nightingale-Krankenhaus freut sich Chefarzt Björn Lampe: "Mit 341 Geburten mehr als im Vorjahr liegt unser Zuwachs deutlich über dem Düsseldorfer Durchschnitt." Darunter sind 95 Zwillingspaare und drei Mal Drillinge.

Das Angebot wird im neuen Jahr noch erweitert. Frauen können in dem Kaiserswerther Krankenhaus im "Hebammenkreißsaal" ihr Baby "natürlich und selbstbestimmt, von einer Hebamme begleitet, zur Welt zu bringen".

Florence-Nightingale-Krankenhaus 2350 Geburten/2450 Kinder

Uni-Klinukum 2070/2158

Evangelisches Krankenhaus 1748/1798

Marienhospital 1058

Sana Benrath 723

Sana Gerresheim 547

Geburtshaus Düsseldorf 157

Marie und Alexander die beliebtesten Vornamen 2016

Marie und Alexander waren in Düsseldorf in diesem Jahr die beliebtesten Vornamen, die Eltern ihren neugeborenen Kindern gaben. Bis zum 21. Dezember erhielten laut Standesamt 175 Mädchen den Namen Marie und 106 Jungs den Namen Alexander.

Gefolgt wurden sie von Sophie (167), Maria (124), Emilia (90) und Charlotte (79) sowie Maximilian (100), Noah (86), Paul (85) und Elias (71). Insgesamt 4627 Kinder erhielten nur einen Vornamen, 3328 zwei, 416 drei und 46 Kinder mehr als drei Vornamen.

Auch in Düsseldorf gibt es einen Trend zu ungewöhnlichen Vornamen: Nia Amy Saffie, Shternie Chana Mera, Mayline, Romi Gerda Rakete oder River Jude für Mädchen oder Ragnar Tjörvi, Julius Balthazar, Lee Rock, Smart, Siuca Klaas oder Don-Madox für Jungen wurden zugelassen.

(ujr/irz)