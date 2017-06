Name und Nachricht: Michael Degen vergrößert die Frisuren-Messe

Die europäische Leitmesse für das Friseur-Handwerk, die Top Hair, wird vergrößert und modernisiert. "Die Zeit für einige Veränderungen war nach insgesamt 13 Veranstaltungen reif", sagt Michael Degen, der zuständige Executive Director der Messe Düsseldorf.

Für die mehr als 35.000 Fachbesucher seien die bisher genutzten Hallen einfach zu klein geworden. Zuletzt hatten sich Anfang April rund 450 Aussteller bei der Veranstaltung präsentiert, das Angebot war sehr gut angenommen worden. Schon sofort nach Messe-Ende hatten die Veranstalter daher angekündigt, dem steigenden Interesse mit einer Erweiterung Rechnung zu tragen.

Ab der nächsten Auflage am 10. und 11. März 2018 (parallel zur Kosmetikmesse Beauty) sollen die Aussteller also die drei Messe-Hallen 4, 5 und 6 nutzen können - das bedeute besseren Komfort und Service für die Besucher und die Aussteller. Passend dazu wird auch ein neues Logo für die Messe eingeführt.

Die Top Hair ist nicht öffentlich zugängig, sondern richtet sich in erster Linie an Friseure und andere Branchenexperten, die in der Landeshauptstadt besonders stark vertreten sind. Hier werden bei Shows und Workshops etwa die neuen Frisuren- und Haarfarbentrends präsentiert, bei Kongressen sprechen die Experten über neue Techniken und Arbeitsgeräte. "Wir legen besonderen Wert auf die hohe Qualität des Angebots", betont Degen, der das Programm entsprechend noch stärker auf die Bedürfnisse der Friseure hin zuschneiden (!) will. Die drei Hallen ermöglichen eine klare Aufteilung: In einer wird sich etwa die große Bühne für die Shows befinden, in den anderen einerseits der Orderbereich und der Raum für die Workshops, andererseits der Direktverkauf, die Schnittfabrik und der Kongress. Nicole Lange

Quelle: RP