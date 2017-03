später lesen Düsseldorf Motorrad-Dieb prallt auf der Flucht gegen Streifenwagen 2017-03-15T20:06+0100 2017-03-16T00:00+0100

Zivilfahnder haben in der Nacht zu Mittwoch eine mutmaßliche Bande von Motorraddieben gestoppt. Den Beamten war kurz nach Mitternacht "An der Piwipp" ein Motorradfahrer aufgefallen, dem ein Kastenwagen mit niederländischem Kennzeichen folgte. Die Polizisten folgten den Fahrzeugen, die bald darauf das Tempo erhöhten, weshalb die Polizei sie an der Heinrich-Ehrhardt-Straße zu einer Kontrolle bat.