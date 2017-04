Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP.

Manche Dinge ändern sich nie. Andere jeden Tag. So wie die Mottos der Abi-Verkleidungen diese Woche. Jeden Tag kostümieren sich die Schülerinnen und Schüler, die ab Montag die letzten fünf Schultage bestreiten, ein bisschen anders.

Aber natürlich: Die Mottos ähneln sich und tauchen jedes Jahr wieder auf. Am Comenius- und Görresgymnasium zum Beispiel laufen Schülerinnen am ersten Tag der Mottowoche mit langen geflochtenen Zöpfen, pinken Rucksäcken und Schultüten herum. Die Schüler tragen Nerd-Brillen, Krawatten und Schuluniform. Das Motto: Erster Schultag - am ersten "letzten Schultag" der Woche.

Originell sind die Schüler von St. Ursula: Sie feiern heute bayerisches Oktoberfest, nur echt mit Trachtenhut und Dirndl-Schürze. Ganz untraditionell dagegen geht es am Luisengymnasium zu: Trainingsanzug, Asi-Palme, Goldkettchen: Abitur im Ghetto ist das Motto.

Doch ein Motto haben sie alle: Hauptsache laut! Die Welt soll ja mitkriegen, dass die Schule bald aus ist. Deshalb dröhnt "Captain Jack" aus den tragbaren Boxen - Eurodance aus dem Jahr 1995. Irgendwie tröstlich: Manche Dinge ändern sich eben wirklich nie.