Düsseldorf: Münster-Therme nach Feuer im Keller geräumt

Die Münster-Therme in Düsseldorf-Pempelfort musste am Mittwoch wegen eines Feuers geräumt werden. Im Keller des Bads hatte eine Batterie der Notstromversorgung, die das Notlicht betreibt, gebrannt. Badegäste warteten im Freien, die Therme bleibt geschlossen.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Um 17.44 ging der Notruf über die Meldeanlage des Bads bei der Feuerwehr ein. Die Wache ist der direkte Nachbar, die Helfer waren rasch vor Ort und löschten den Brand. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Bad-Personal die Therme wegen der extremen Rauchentwicklung schon geräumt und die rund 50 Badegäste warteten im Freien in Bademänteln.

Die Wartenden gingen in die Fahrzeughalle der Feuerwache an der Münsterstraße, auch ein Rettungswagen stand für den Transport bereit. Dort harrten sie aus, bis der Einsatz beendet war. Wegen des Löschzugs, der vor der Therme gehalten hatte, konnten zeitweise die Straßenbahnlinien an der Haltestelle Dreieck nicht passieren.

Am Donnerstag bleibt das Bad wegen des Brand- und Löschschadens geschlossen. Die Stadtwerke haben den Batterieschrank abgeklemmt. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden, ist noch unklar.

(veke)