Düsseldorf: Museumsstücke aus Familienalben

Vieles wissen die Historiker der Mahn- und Gedenkstätte aus privaten Fundsachen. Sie bitten die Düsseldorfer, beim Familientreffen auch über alte Briefe und Fotos von Oma und Opa zu reden - und bei ihnen vorbeizubringen. Von Stefani Geilhausen

Hulda Hornsteins Geschichte lag lange unbeachtet in einem Karton in den USA. Dort leben die Kremser-Schwestern, seit ihre Eltern sie 1937 nach Übersee schickten. Der Vater und die jüdische Mutter blieben in Düsseldorf und schickten von der Rolandstraße aus regelmäßig Pakete an deportierte jüdische Freunde nach Theresienstadt. In der Kiste, von der die Kremser-Schwestern beim ersten Besuch in ihrer Geburtsstadt Hildegard Jakobs in der Mahn- und Gedenkstätte erzählten, bewahrten sie Briefe und Postkarten von dort auf, die für die Schwestern nicht zu entziffern waren.

FOTO: Mahn- und Gedenkstätte / Repro: Orthen

FOTO: Mahn- und Gedenkstätte / Repro: Orthen

Wohl aber für Historikerin Jakobs, die besagte Kiste bald schon per Post bekam und unter anderem auf eine Karte von Hulda Hornstein stieß. Von der Inhaberin eines Leder- und Schmuckgeschäfts an der Kö hatten die Geschichtsschreiber bis dahin nicht viel mehr gewusst, als dass sie zu den vielen Holocaustopfern gehörte. Nun gab es eine Adresse und bald einen Stolperstein vor dem Haus Königsallee 86.

Im Buch über die Stolpersteine las eine andere Amerikanerin den kurzen Lebenslauf ihrer eigenen Großmutter, und wandte sich ihrerseits an Hildegard Jakobs, der sie für die Mahn- und Gedenkstätte das gerettete Familienalbum ihrer Oma schickte - es ist ein Lieblingsstück von Hildegard Jakobs, die darin nicht nur Einblicke in den fröhlichen Alltag der jüdischen Familie in den 1920er Jahren fand, sondern auch ein Foto vom Abzug der Franzosen 1930 auf der Kö. "Mit solchen Fotos lässt sich das Lebensgefühl von damals anschaulich darstellen - so können wir gute Ausstellungen machen und die Geschichte lebendig halten", sagt Jakobs.

FOTO: Anne Orthen

FOTO: Anne Orthen

Bastian Fleermann ahnt, dass auf vielen Düsseldorfer Dachböden ähnliche Schätze lagern. Deshalb appelliert der Leiter der Mahn- und Gedenkstätte an die Düsseldorfer: "Wenn Sie Weihnachten mit der Familie zusammentreffen, reden Sie doch auch einmal darüber, was mit den alten Alben und Briefen der Großeltern geschieht." Denn womit mancher Nachgeborener nichts anfangen kann, ist für die Historiker von großem Wert. So wie die Fotos, die der 15-jährige Egon Klöppel trotz strengen Verbots nach den Bombenangriffen auf Düsseldorf aufnahm. Er dokumentiert darauf nicht nur die Zerstörung, sagt Peter Henkel, sondern auch etwas, das lange ignoriert wurde: Den Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen bei der lebengefährlichen Bergung von Blindgängern mitten in der Stadt.

Quelle: RP