Düsseldorf: Musik, Kabarett und Kunstaktionen

In den Stadtteilen gibt es ein gutes Kulturprogramm. Hier sechs Tipps

Für Musikfans Im Café Startklar, Niederrheinstraße 182, gastiert morgen um 19.30 Uhr der Gitarrist und Komponist Markus Segschneiders. Er verfügt über ein großes Repertoire an Stilmitteln, die sich in seinen Kompositionen nahtlos miteinander verbinden. Jazz, Folk, Pop, Funk - alles wird verwoben zu einer Musik, die eine lebensfrohe Stimmung eines Bilderbuchsommermorgens vermittelt.

Für Sonntag laden Musiker zu einem Konzert in die Graf-Recke-Kirche, Einbrunger Straße 62, ein. Es musizieren Michael Beck (Klarinette), Wilfried Haecker (Gitarre), Hildegard Kaiser (Klavier), Catrin Lange (Violine), Birgit Michalski (Querflöte), Gerhard Michalski (Klavier), Rainer Platte (Violine), Kerstin Pohle und Petra Verhoeven (Sopran). Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Für Kabarettzuschauer Morgen gibt es im Jugendzentrum Teestube der Kaiserswerther Diakonie eine Kabarettveranstaltung. Die Kabarett-WG "Warntjen & Stern" präsentiert ihre Vorpremiere zu dem neuen Programm "Ab heute glücklich". Darin begleitet der Zuschauer die beiden auf ihrem amüsanten Weg zu schrägen Wohlfühl-Therapeuten, selbst ernannten Wellness-Gurus und auf die handtuchbesetzten Sonnenliegen. Die Regie führt Martin Maier-Bode. Der Eintritt kostet acht Euro. Beginn ist um 19 Uhr in der Jugendfreizeiteinrichtung, Alte Landstraße 179c. Für Kunstinteressierte In der Fiftyfifty-Galerie ist morgen der Fotograf Horst Wackerbarth zu Gast. Er ist durch seine Idee bekannt geworden, prominente Personen auf das immer gleich rote Sofa zu setzen und sie so zu fotografieren. Wackerbarth greift auch morgen bei Fiftyfifty zur Kamera und lichtet die Gäste ab. Sie können das Foto mit einem Wackerbarth-Autogramm gegen eine Spende sofort mitnehmen. Beginn der Aktion im Galeriegebäude, Jägerstraße 15, ist um 18 Uhr.

Der Künstler Swen Kählert ist morgen in der Galerie Fonis zu Gast und stellt sich den Fragen der Besucher und denen des Galeristen Xenofon Moustakas. "Ich beziehe mich in meinen Bildern auf Landschaften, die durch natürliche Prozesse entstehen", sagt Kählert. "Verformung, Gravitation und Wachstum bilden die methodische Essenz in meiner Arbeit." Seine Ausstellung heißt "Vom Wachstum der Farbe". Beginn von diesem "Artist Talk" in der Galerie, Lindenstraße 90, ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. (lod/brab)

Quelle: RP