Düsseldorf: Musik zum Jahreswechsel

In den Gemeinden gibt es am Silvesterabend, an Neujahr und in den folgenden Tagen zahlreiche Konzerte. Orgel- und Chormusik ist dabei ebenso zu hören wie abwechslungsreicher Jazz. Von Nicole Lange

Um sich auf den Jahreswechsel einzustimmen, eignet sich weniges so gut wie ein Silvesterkonzert. Auch am ersten Tag des neuen Jahres genießen viele Düsseldorfer traditionell gerne Musik in festlicher Atmosphäre. Die Kirchengemeinden der Stadt haben hier einiges zu bieten - im Folgenden eine Auswahl.

Festliches Silvesterkonzert in der Johanneskirche Georg Friedrich Händels "Feuerwerksmusik" ist am Samstag, 31. Dezember, in einem festlichen Silvesterkonzert in der Johanneskirche, Martin-Luther-Platz 39, zu hören. Außerdem auf dem Programm: "Winchester Te Deum" und "Magnificat" von John Rutter sowie Benjamin Brittens "Simple Symphony". Unter Leitung von Dominikus Burghardt wirken der Ratinger Kammerchor und das Altstadtherbst-Orchester mit. Beginn ist um 19 Uhr. Karten (32 Euro/24 Euro/18 Euro/ 14 Euro) gibt es eine Stunde vor Beginn an der Abendkasse.

Silvesterkonzert in der Auferstehungskirche Heitere und besinnliche Orgelwerke verschiedener Komponisten und Epochen gibt es bei einem Silvesterkonzert um 20 Uhr in der evangelischen Auferstehungskirche, Arnulfstraße 33. Kantor Thorsten Göbel (Orgel) gestaltet den Abend. Der Eintritt beträgt zwölf Euro.

An Silvester in der evangelischen Kreuzkirche Ein Orchesterkonzert zur Jahreswende gibt es am Silvesterabend um 20 Uhr in der Kreuzkirche, Collenbachstraße 10. "Es erwartet die Besucher ein Programm aus verschiedenen Epochen bei unserem Silvesterkonzert, mal ernst und mal heiter", sagt Kantor Dirk Ströter. Zu hören gibt es Werke von Johann Sebastian Bach, Georges Bizet, Edvard Grieg, Max Reger und Leonard Bernstein, gestaltet vom Orchester der Kirche unter Leitung Ströters. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Festmesse zum Jahresende In einer Festmesse der katholischen Kirchengemeinde St. Maximilian singt am Silvesterabend der Maxchor die Missa in C (KV 317) "Krönungsmesse" für Solisten, Chor und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Leitung hat Markus Belmann.

Jazz zum Neuen Jahr Zum traditionellen Jazzkonzert an Neujahr lädt die Evangelische Kirchengemeinde Gerresheim ein. Die "Forsonics" wollen mit ihrem Klang, ihren Tönen und Improvisationen aus verschiedenen Bereichen des Jazz etwas Menschliches, Persönliches anstoßen. Beginn ist um 17 Uhr im Gemeindesaal an der Gustav-Adolf-Kirche, Hardenbergstraße 3. Der Eintritt zu dem Konzert beträgt acht Euro, ermäßigt fünf Euro.

Neujahrskonzert in Urdenbach Mit festlicher Orgelmusik begrüßt Kantor Jörg-Steffen Wickleder von der Evangelischen Kirchengemeinde Urdenbach am Sonntag, 1. Januar, das Neue Jahr. Spielen wird er Werke von Henry Purcell, Johann Adam Steigleder, James Louis Alfred Lefébury-Wely und Vincenzo Petrali. Das Konzert beginnt um 15 Uhr in der Kirche, Urdenbacher Dorfstraße 15. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Kollekte für die Arbeit des Fördervereines "Schöler-Orgel" e.V. gebeten.

A Festival of Nine Lessons and Carols Dieser Gottesdienst, wie er zu Heiligabend vor allem in anglikanischen und presbyterianischen Gemeinden gefeiert wird, besteht aus neun Bibelstellen (lessons) und neun Weihnachts- und Kirchenliedern (carols). Er findet am Sonntag, 8. Januar, um 16 Uhr in St. Antonius statt. Es musizieren der junge Konzert-Chor Düsseldorf und der Chor der medizinischen Fakultät der Uni Düsseldorf. Orgel: Markus Hinz

