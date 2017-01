Tierversuche in der Uni Düsseldorf: Mutig, aber auch überfällig

Rektorin Anja Steinbeck hat die Heinrich-Heine-Universität gegen Bedenken und Vorbehalte zu einem wichtigen Schritt motiviert: Eine Hochschule, und dann auch noch eine, die sich immer mehr als Bürgeruniversität positionieren will, darf das gesellschaftliche Interesse an einem so umstrittenen Thema wie Tierversuche nicht ignorieren. Von Semiha Ünlü

Es ist ein mutiger, aber auch überfälliger Schritt, das ZETT erstmals zumindest für einen kleinen Kreis von Journalisten zu öffnen und eine Website zum Zentrum einzurichten. Ob, und wenn ja, was genau gegebenenfalls während des langwierigen Genehmigungsprozesses vor Ort noch in Ordnung gebracht wurde, bleibt natürlich unklar. Die Stadt hat bei ihren Kontrollen im vergangenen Jahr auf jeden Fall keine Missstände in dem Gebäude festgestellt. Vor einigen Jahren sah das noch anders aus.

Die Uni Düsseldorf scheint auf dem richtigen Weg. Sich wie andere Hochschulen in den vergangenen Jahren dem Diskurs zu entziehen und den Tierschutzgegnern allein das Feld zu überlassen, war falsch. Denn so wurden auch viele wichtige Details zu Tierversuchen an der Hochschule nicht bekannt: dass zum Beispiel jeder, der mit Tieren arbeiten will, an einem 40-stündigen Kurs teilzunehmen hat und jeder gewünschte Versuch nicht nur detailliert beschrieben und gerechtfertigt werden muss, sondern auch von den Tierschutzbeauftragten sowie der Landesbehörde für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz zu genehmigen ist.

Wissenschaftler kommen um Tierversuche aufgrund der aktuellen Gesetzeslage und ausreichender fehlender Alternativen nicht herum. Bislang passiert im Gegensatz zu den USA zu wenig, um daran etwas zu ändern. Tierversuchsfreie Methoden werden von staatlicher Seite kaum gefördert, ihre Anerkennung ist folglich ein langwieriger, mühsamer Prozess.

