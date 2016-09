Schweizer Junge in Düsseldorf

Der 35-jährige Koch aus Düsseldorf, aus dessen Wohnung die Polizei im Juni einen entführten Zwölfjährigen befreit hat, hat ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Das berichtete Oberstaatsanwalt Ralf Herrenbrück am Montag in Düsseldorf auf Anfrage. Der gelernte Koch habe in der Untersuchungshaft sein Schweigen gebrochen.

In seiner Wohnung waren erhebliche Mengen Kinderpornografie entdeckt worden. Außerdem hatte er über Chat-Programme Kontakt auch zu anderen Kindern. Die Auswertung sei noch nicht abgeschlossen. Daher könne die Frage, ob noch weitere Kinder Opfer des Mannes wurden, nach derzeitigem Stand weder ausgeschlossen noch bestätigt werden, sagte Herrenbrück.

Spezialeinsatzkräfte hatten den Jungen im Juni aus der Wohnung des 35-Jährigen in Düsseldorf geholt. Der gelernte Koch habe den Jungen mit dem Zug in der Schweiz abgeholt und nach Düsseldorf gebracht, berichtete der "Express" am Montag.

Die Schweizer Polizei hatte im Fall des verschwundenen Jungen das Bundeskriminalamt um Hilfe gebeten. Gegen den Koch wird wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und Freiheitsberaubung ermittelt. Der Junge war bis zu acht Tage in der Gewalt des Mannes, ist ihm aber möglicherweise zunächst freiwillig gefolgt. Der Verdächtige soll über das Internet-Computerspiel Minecraft unter einem Pseudonym Kontakt zu dem Jungen aufgenommen haben.

