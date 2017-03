später lesen Düsseldorf Nach 20.000-Euro-Schaden endet Fahrerflucht am Südring 2017-03-19T18:21+0100 2017-03-20T00:00+0100

Die Polizei ermittelt gegen einen Neusser (34), der mit einem 24 Jahre alten Beifahrer aus Dormagen am Samstagmorgen zwei gefährliche Unfälle verursacht hatte. Zeugen zufolge hatte er mit seinem BMW auf der Völklinger Straße in Richtung Südring mit hoher Geschwindigkeit einen Autofahrer bedrängt, schließlich stark gebremst und mehrere Fahrspuren gekreuzt, um in die Fährstraße einzubiegen. Ein auf der Völklinger Straße nach Süden fahrender 64-Jähriger fuhr dem 34-Jährigen ins Heck. Das Auto kam ins Schleudern und blieb auf einer Verkehrsinsel stehen.

