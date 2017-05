später lesen Düsseldorf Nach Eskalation in Flingern: Vater schildert Vorfall anders FOTO: Gerhard Berger 2017-05-24T20:03+0200 2017-05-25T00:00+0200

Am Samstag fuhr eine Frau auf der Junkersstraße in Flingern eine Fünfjährige an. Die Situation eskalierte, die südosteuropäischen Angehörigen des Mädchens bedrängten zuerst die Fahrerin, dann eine Zeugin, plötzlich floss Blut. Von Marc Ingel