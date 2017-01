Schüsse auf Graf-Adolf-Straße in Düsseldorf

Gut drei Wochen nach der Schießerei in einem Lokal an der Graf-Adolf-Straße hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es ist ein 30-Jähriger, der durch einen Schuss schwer verletzt worden war.

Die kriminaltechnischen Untersuchungen und die Aussagen von Zeugen lassen den Schluss zu, dass der Mann nicht nur Opfer, sondern auch Täter sein dürfte, berichtet die Polizei am Freitag. Es handelt sich um den 30-jährigen Türken, der am Abend des 2. Januar 2017 schwer verletzt mit einer Schusswunde auf der Straße gefunden wurde. Zuvor waren in dem Lokal "Karadeniz" drei Männer mit fünf anderen aneinandergeraten. Der Streit eskalierte, dann fiel auf der Empore des Restaurants mindestens ein Schuss.

Der nun Festgenommene steht im Verdacht, an dem Abend mindestens einen gezielten Schuss auf weitere Beteiligte abgegeben zu haben, meldet die Polizei. Bereits am Montag wurde er wegen des Verdachts des versuchten Totschlags festgenommen.

