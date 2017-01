Nach tödlichem Unfall in Düsseldorf

Der Piraten-Politiker Michael Theine hat mit einem Facebook-Post für Empörung gesorgt. Bezogen auf den Straßenbahn-Unfall am Donnerstag, bei dem eine 22-Jährige ums Leben kam, sprach er von "Rheinbahn-Killern".

In dem Post heißt es: "Die Rheinbahn Killer Fahrer haben nach nur 5 Tagen den 1 Menschen getötet. Mal sehen ob sie wieder über 10 kommen diese Jahr." Es hagelte fassungslose Kommentare, inzwischen hat der Politiker offenbar nicht nur den Post, sondern seine komplette Facebook-Seite gelöscht.

Die Bild hatte zuerst darüber berichtet.

Die 22-Jährige war am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Kaiserswerther Straße in Düsseldorf von einer U-Bahn überfahren worden. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer (51) kam mit einem Schock ins Krankenhaus.

(hsr)