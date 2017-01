Düsseldorf-Süd: Närrische Termine für jecke Stunden

Im Düsseldorfer Süden stehen zahlreiche Karnevalsveranstaltungen auf dem Programm. Für einige Sitzungen gibt es noch Karten. Von Simona Meier

Die Karnevalisten bereiten sich auf ihre großen Ereignisse vor, schneidern Kostüme, proben ihre Choreographien und Tanzeinlagen und geben ihren großen Sitzungen den letzten Schliff. Zeit für alle Karnevals-Fans, sich jetzt im Kalender die wichtigsten Sessions-Termine zu notieren. Wer mitfeiern möchte, sichert sich am besten auch gleich die Eintrittskarten, denn einige Veranstaltungen sind schon seit langem ausverkauft. Vielleicht lohnt sich da die Stippvisite in der Nachbarschaft.

Karnevalsgesellschaft Düsseldorfer Räbbelche 1962 Los geht es am Freitag, 10. Februar, um 19.22 Uhr mit der großen Kostümsitzung "Närrisches Düsseldorf" im Pfarrsaal St. Joseph in Holthausen. Dort treten unter anderem die Tanzgarde der Karnevalsgesellschaft, der Comedian Helmut Sanftenschneider, Alt Schuss, The Jolly Family und die Werstener Music Company auf. Am Sonntag, 12. Februar, ab 14.30 Uhr startet der Kinderkarneval. Verschiedene Tanzgarden und eine Kinder-Disco stehen im Pfarrsaal St. Joseph in Holthausen auf dem Programm. Altweiber beginnt um 11 Uhr das bunte Treiben am Holthausen-Center an der Bonner Straße. Die Band 9 ½ und die Tanzgarde der Räbbelche heizen dort kräftig ein. Der Erlös geht an bedürftige Kinder und wird für die Brauchtumspflege genutzt. Der Eintritt zur Altweiber-Feier ist frei. Infos und Eintrittskarten gibt es unter Telefon 791615, Lotto-Kirschbaum, Bonner Str. 7-11 und www.raebbelche.de.

Reisholzer Quatschköpp Am Freitag, 10. Februar, ab 20.11 Uhr veranstalten die Reisholzer Quatschköpp ihre Damensitzung im Gemeindesaal der Griechisch-Orthodoxen Kirchengemeinde, Am Schönekamp 1. Mit dabei sind die Bands "De Fetzer" und "Alt Schuss", die "Swinging Funfares" und die KaKaJu.

Die Herrensitzung ist einen Tag später am gleichen Ort: Sie beginntum 15.11 Uhr. Für Stimmung sorgen unter anderem John Doyl, Heinz Hülshoff und Olli der Köbes. Zur Kindersitzung im Bürgerhaus Reisholz am Sonntag, 12. Februar, ab 15.11 Uhr kommt Volker Rosin und das "Oh Larry-Clowntheater". Die große Karnevalsparty der Quatschköpp ist am Samstag, 25. Februar, ab 19.11 Uhr im Bürgerhaus Reisholz. Für Stimmung sorgen "Alt Schuss" und die "Guggenmusik Chapf-Chläpfler Engelburg". Der traditionelle Veedelszoch startet am Karnevalssonntag um 14.31 Uhr an der Dasselstraße in Hassels und zieht von dort aus zur Henkelstraße in Reisholz.

Karten für die Veranstaltungen gibt es im Reisebüro Pusch & Ensch, Henkelstraße 272. www.reisholzerquatschkoepp.de

Benrather Schlossnarren Die Schlossnarren empfangen am Samstag, 4. Februar, um 10.50 Uhr vor dem Schokoladen an der Friedhofstraße 5 Prinzenpaare aus der Region und bieten ein Unterhaltungsprogramm bis 15 Uhr. Die große Kostümsitzung der Schlossnarren folgt am Samstag, 11. Februar. Gefeiert wird ab 18.11 Uhr im Benrather Eventcenter an der Bayreuther Straße. Mit von der Partie sind die Prinzengarde Blau-Weiss, die Tanzgarde KaKaJu, die Swinging Funfares und Kokolores. Karten gibt es bei Jochen Scharf im Schocoladen an der Friedhofstraße 5, www.benrather-schlossnarren.de.

Interessengemeinschaft Paulsmühler Jecke Die Jecken veranstalten dieses Jahr nur die Kindersitzung am Samstag, 18. Februar, im Bunkerrestaurant an der Paulsmühlenstraße 52. Los geht es um 15 Uhr, erwartet wird Volker Rosin. Karten gibt es an der Tageskasse.

Karnevalsgesellschaft Müllejecke 1924 Der beliebte "Rheinische Abend" findet am Samstag, 21. Januar, in Urdenbach statt, doch diese Veranstaltung ist bereits ausverkauft. www.kg-muellejecke-1924.de

Karnevalsgesellschaft Knaasköpp Die Werstener feiern ihre Damensitzung "Wäschtener Weiber Party" am Freitag, 10. Februar, ab 19.11 Uhr in der Classic Remise an der Harffstraße 110a. Die Herrensitzung ist dort am Sonntag, 12. Februar, ab 11.11 Uhr. In der Classic Remise findet auch die große Karnevalssitzung am Samstag, 18. Februar, ab 20.11 Uhr statt. Karten gibt es bei Michael Pußar unter 02173/960741, www.kgknaaskoepp.de.

Närrische Frauen Himmelgeist Die Kindersitzung, am Sonntag, 22. Januar, ab 15.11 Uhr und die große Karnevalssitzung, am Samstag, 28. Januar, um 15.49 Uhr der Närrischen Frauen Himmelgeist sind ausverkauft. Für die Damensitzung am Dienstag, 24. Januar, ab 15.49 Uhr gibt es noch wenige Restkarten. Auch diese Sitzung findet im beheizten Festzelt auf dem Schützenplatz Itter statt. Unter anderem sind dabei: Et Rösken, Tim Toupet und die Jolly Family. Karten gibt es bei IMCOM GmbH, Huvestraße 48, der Gärtnerei Stoffels, Steinkaul 13, oder unter E-Mail karten@naerrische-frauen.de

Veedelszooch Itter Der Karnevalsumzug startet am Samstag, 25. Februar, um 14.11 Uhr.

Karneval im Südpark Am Freitag, 24. Februar, um 10.10 Uhr zieht der Zug der Werkstatt für angepasste Arbeit durch den Südpark. Los gehts ab Haus Deichgraf.

