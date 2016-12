Ein Düsseldorfer Familienvater hat mit einer Nebelmaschine einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nachbarn hielten den Nebel für Rauch. Zum Schluss gab's ein Foto fürs Familienalbum.

Wie die Feuerwehr mitteilt, rückten am Sonntagmorgen 18 Feuerwehrleute zu dem vermeintlichen Brand in einer Wohnung an der Golzheimer Heide in Unterrath aus. Im ersten Stock des Gebäudes brannte es aber nicht, so wie es einige Nachbarn geglaubt hatten. Ein Familienvater hatte eine Nebelmaschine angestellt, um seine Kinder bei der Bescherung zu überraschen.

Die Feuerwehr ermahnte den Mann und legte ihm nahe, das nächste Mal vorher die Nachbarn zu informieren. Die Kinder, die wegen der Aufregung weinten, durften sich zur Beruhigung kurz ins Löschfahrzeug vor der Haustür setzen. Der Vater machte laut Feuerwehr noch ein Foto für das Familienalbum.

(sef)