Die Tochter beziehungsweise Enkelin der Mordopfer aus Bilk hat am Dienstag vor Gericht schwere Vorwürfe gegen die Düsseldorfer Kriminalpolizei erhoben. Ihre Hinweise seien nicht ernst genommen, Spuren nicht gesichert worden.

Bei der Tat im Mai 2016 waren die 58-jährige Mutter und die 86-jährige Großmutter der Zeugin getötet worden. Die Frau sagte vor dem Landgericht Gießen aus, sie habe die Polizei darauf hingewiesen, dass vom Handy ihrer Mutter SMS und Anrufprotokolle aus den drei Tagen vor der Tat gelöscht worden seien.

Auf die Frage, warum die Handydaten nicht ausgewertet wurden, habe die Polizei erklärt, das Handy sei ausgeschaltet gewesen und man habe die PIN nicht gehabt. Weiter gab die Zeugin an, sie habe bei der Polizei nachgefragt, warum keine Spuren gesichert worden seien. Darauf habe sie die Antwort erhalten: "So etwas macht man nur im Fernsehen."

Düsseldorfer Polizei ging von erweitertem Suizid aus

Die Verwandte der beiden getöteten Frauen ist derzeit als Juristin in Berlin tätig und lebte bis 2013 in der Wohnung an der Karolinger Straße in Bilk, in der der Mord geschah.

Im Prozess war es zuletzt schon mehrfach um das Verhalten der Düsseldorfer Polizei gegangen. Die war im Fall der beiden getöteten Frauen von einem erweiterten Suizid ausgegangen und erst durch die Ermittlungen der Gießener Kripo auf die richtige Spur gekommen.

Seit Januar 2017 steht die 36-Jährige Tuba S. wegen des Doppelmordes an den beiden Düsseldorferinnen sowie wegen des Mordes an ihrem ehemaligen Nachbar in Gießen vor Gericht. Sie schweigt zu allen Vorwürfen.

