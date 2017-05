später lesen Düsseldorf Neue Halle ersetzt abgebrannte Unterkunft 2017-05-03T20:06+0200 2017-05-04T00:00+0200

Als im vorigen Sommer in Stockum eine Lagerhalle an der Düsseldorfer Messe brannte, war die Rauchsäule in der ganzen Stadt zu sehen. Nun hat der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung beschlossen, auf dem Grundstück Stockumer Höfe 170 das abgebrannte Gebäude abzureißen und eine nahezu baugleiche Lagerhalle an gleicher Stelle zu errichten. Auf der Dachfläche des 42 mal 120,90 Meter großen freistehenden Gebäudes sollen auch wieder Solarkollektoren und eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Zum Zeitpunkt des Brandes war die Halle der Messe als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden.