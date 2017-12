später lesen Düsseldorf Neue Initiative soll Frauen bei der Karriere begleiten FOTO: Initiative FOTO: Initiative 2017-12-26T17:56+0100 2017-12-27T00:00+0100

Eine Reihe von Unternehmen hat in Düsseldorf den gemeinnützigen Verein "Initiative Women into Leadership" (IWiL) gegründet, mit dem Ziel, hoch qualifizierte Frauen aus der Region Rhein-Ruhr in die Chefetagen der deutschen Wirtschaft zu begleiten. Von Dagmar Haas-Pilwat