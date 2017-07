später lesen Kommen Und Gehen Neue Mode in der Innenstadt FOTO: pfw FOTO: pfw 2017-07-04T20:37+0200 2017-07-05T00:00+0200

Gleich zwei neue Mieter kündigen sich in diesen Tagen in prominenten Innenstadt-Lagen an. So wird nach dem Auszug der Mazda-Lounge, die dort einen Monat lang Autos präsentierte, der Modehändler Urban Outfitters die Räume an der Hausnummer 60 nutzen. Das amerikanische Unternehmen, das Damen- und Herrenmode und Einrichtungs-Accessoires verschiedener Marken anbietet, hat in Deutschland bereits Filialen in Städten wie Köln, Frankfurt oder Hamburg. Das Düsseldorfer Geschäft soll noch diesen Monat auf mehr als 700 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnen.