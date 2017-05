später lesen Düsseldorf Neuer Fall für die "EK Band": Seniorin in Heerdt beraubt 2017-05-26T20:13+0200 2017-05-27T00:00+0200

Ein Jahr nach einer ersten Serie von Überfällen, bei denen südländisch aussehende Männer alten Damen vor allem im Stadtnorden ihren Schmuck wegrissen, müssen sich Seniorinnen offensichtlich erneut vor Halskettenräubern in Acht nehmen. In Heerdt ist am Donnerstagnachmittag eine 79-Jährige Opfer geworden. Sie ist in dieser Woche bereits das dritte.