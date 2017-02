später lesen Düsseldorf-Oberbilk Neues Gymnasium Schmiedestraße startet mit genug Anmeldungen FOTO: Sonja Schmitz FOTO: Sonja Schmitz Teilen

2017-02-09T20:40+0100

Die Stadt hat am Donnerstag die Anmeldungen für Düsseldorfer Gymnasien bekannt gegeben. Gute Nachrichten für die neue Schule an der Schmiedestraße in Oberbilk: Mit 137 Anmeldungen kann sie nach den Sommerferien ihren Betrieb aufnehmen. Von Sonja Schmitz