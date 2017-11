Dieter Falk wird im Dezember 58 - und ist daher eigentlich noch zu jung für sein neues Angebot. Doch beim neuen Rockchor 60plus der Music Academy soll ja auch nicht der bekannte Musikproduzent im Mittelpunkt stehen, sondern Frauen und Männer ab 60 Jahren.

Dieter Falk ist der Schirmherr des bald bundesweiten Projekts und wird auch die Kick-off-Probe am 24. November leiten. "Singen hat etwas Ansteckendes, vor allem das Chorsingen", sagt Falk. Er muss es wissen, denn gerade erst beendete der 57-Jährige mit dem Pop-Oratorium "Luther" in Berlin eine Tour, bei der der Chor aus mehreren Tausend Sängern bestand. "Ein Drittel davon war älter als 60 Jahre. Ein 85-Jähriger kam mit dem Rollator auf die Bühne", erzählt Falk.

Er unterstützt das Projekt der Music Academy, in der nach dem Start am 24. November jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr geprobt wird. "Es werden Rocksongs von den 60ern bis heute gesungen, auch Lieder, mit denen die Leute groß geworden sind. Etwa ,Satisfaction' von den Stones oder ,Forever Young' von Alphaville. In einem Jahr wollen wir dann ein Konzert geben", sagt Falk. Da der Rockchor 60plus aber nicht nur in Düsseldorf anläuft, sondern bald deutschlandweit in den Filialen der Academy, gibt es ein großes Ziel: "Die Rockchöre aus allen Städten sollen sich zusammenschließen und wir hoffen einen Fernsehsender zu finden, der unser Konzert dann überträgt."

Eine Anmeldung für den Chor ist telefonisch unter 0211 6494116 oder www.rockchor60plus.com möglich. Der Monatsbeitrag beträgt 35 Euro.

