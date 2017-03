Düsseldorf: Noch 98 Tage bis zur Tour

Die Stadt feiert die Tour noch gut 100 Tage bis zum Grand Départ heute mit einem Fest rund ums Rathaus. Neben den 21 Stationen in der Altstadt, den Märkten, Messen und Aktionen bei der Nacht der Museen zeigt sich auch an anderer Stelle, dass das Großereignis näher rückt. Etwa bei den Hotelbuchungen in der Stadt. Das Internetportal Trivago meldet für das Wochenende 1./2. Juli, dass noch in 78 Hotels Doppelzimmer zur Verfügung stehen. Zum Vergleich: Am Wochenende zuvor sind es noch 208 Häuser mit Kapazitäten. Düsseldorf Tourismus (DT) bestätigt diesen Trend. Die günstigen Kontingente der DT, die preislich unter den Angeboten auf den Buchungsplattformen liegen, sind zu gut 75 Prozent ausgebucht.

Einen positiven Effekt scheint es auch auf der Einnahmeseite zu geben. Die aktuellen Zahlen werden der kommenden Woche in der Sitzung der Kleinen Kommission vorgestellt. "Wir sind jedoch zuversichtlich, die bislang geplanten Einnahmen in Höhe von 6,3 Millionen Euro zu übertreffen", sagte Stadtsprecherin Kerstin Jäckel-Engstfeld auf Anfrage unserer Redaktion.

Allerdings steigen auch die Ausgaben. Die weiter wachsenden Sicherheitsanforderungen schlagen sich in den Plänen der Stadt nieder. Das wird sich bis zum 1. Juli weiter verändern, da die Besucherzahl einen wesentlichen Einfluss darauf hat. Die Stadt rechnet mit rund einer Million Besucher, ein Wert, der bei Sonne steigt und bei Regen sinkt - und mit ihm die Sicherheitsanforderungen. Für die Besucher werden nach jetzigem Stand mindestens 2200 Freiwillige an der Strecke im Einsatz sein.

Die Radprofis erwartet im Rennen auch Motivation von außen. Bislang haben sich rund 50 Gruppen angemeldet und angekündigt, an der Strecke mit besonderen Aktion für Stimmung zu sorgen.

