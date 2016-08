Die Party zum 70. NRW-Geburtstag geht weiter: Am Sonntag sind Autos in der Düsseldorfer Innenstadt verboten. Wo gesperrt ist und welches Programm auf den Bühnen ansteht, lesen Sie hier.

Damit die Besucher des NRW-Tags 2016 ungestört durch die Düsseldorfer Innenstadt spazieren können, müssen Autos an diesem Tag von 10 bis 23 Uhr draußen bleiben. Zwischen Haroldstraße und Hofgarten und Rheinufer und Berliner Allee dürfen keine Autos fahren und zwischen Rheinufer und Berliner Allee, Oberkasseler Brücke und Haroldstraße wird nur durchgelassen, wer in diesem Gebiet seinen Erst- oder Zweitwohnsitz hat und auf diesen auch sein Auto angemeldet hat.

FOTO: Bretz, Andreas

Welches Programm Sie am Sonntag erwartet, lesen Sie hier:

Kreativ Quartier

Hauptbühne Burgplatz

11 Uhr: Orchester der Landesregierung e.V. 12 Uhr: Junge Blechbläser NRW 13 Uhr: Jüdische Künstler aus NRW – Circle of Life 14.30 Uhr: Enter Metropolis – Charismatic Alternative Rock aus NRW 15.45 Uhr: Jupiter Jones 17.30 Uhr: Swinging Funfares 19 Uhr: Jubiläumsfinale mit Klassik Open Air Konzert: Deutsche Oper am Rhein & Düsseldorfer Symphoniker (Mod. Petra Albrecht)

Bühne Grabbeplatz

11 Uhr: Lesung v Lesung von Pamela Granderath und Michael Patentalis 12.30 Uhr: 2the Universe – "Inklusion rockt!" 13.30 Uhr: Martin Schink "Gestatten, Heine!" Des Dicht en, Heine!" Des Dichters Düsseldorfer Jahre 14 Uhr: Goldene Reiter (Neue Deutsche Welle Akustik) 15.15 Uhr: Martin Schink "Gestatten, Heine!" Des Dicht en, Heine!" Des Dichters Düsseldorfer Jahre 15.45 Uhr: Modeschule Mönchengladbach e Mönchengladbach 16.30 Uhr: Rhythmussportgruppe – Bewegungs-Groove-Jazz 17.45 Uhr: Polizeiband so what?

Heinrich-Heine-Platz

11 Uhr: Chor 77 Düsseldorf e.V. 11.20 Uhr: GlücksSträhne 11.40 Uhr: Männergesangsverein Rheinbahn/Osterrather Männerchor 12 Uhr: Hildener Chorgemeinschaft 1956 e.V. 12.20 Uhr:Shanty-Chor Gemen 12.40 Uhr: Deutsch-Russischer Chor 13 Uhr: Chor MAISonette 13.20 Uhr: Deutsch-Niederländisches Chorprojekt/MGV Waldfeucht 13.40 Uhr: Düssharmonie, 1. Düsseldorfer Barbershopchor 14 Uhr: Soulville Jazz Singers, Diva oder Jodelclub Düsseldorf 14.20 Uhr: Voices of Joy 14.40 Uhr: Tonköpfe 15 Uhr: Düsseldorfer Mädchenchor 1961 e.V./Düsseldorfer Jungenchor 15.20 Uhr: Deutsch-türkisches Chorprojekt 16.10 Uhr: Chorrage der Polizei Düsseldorf 16.30 Uhr: Polizei-Chor Düsseldorf 1958 e.V. 16.50 Uhr: Männersache

Marktplatz

11 Uhr: Der Tastenfeger 12 Uhr: Tomra Allstars 13 Uhr: Manes Meckenstock 14 Uhr: Rhingjold 16 Uhr: Musik Schützen 18 Uhr: Werstener Music Company

Entdecker Quartier

Kirchen NRW

11 Uhr: Oberstufenchor Ursulinenschule Hersel, Collegium Josephinum Bonn 11.30 Uhr: Rotes Sofa mit Frau Landtagspräsidentin Gödecke 11.50 Uhr: Kabarett mit Martin Buchholz 12.30 Uhr: Pop Akademie, Miriam Rose und Band 13 Uhr: Rotes Sofa mit Vizepräsident Henz, Evangelische Kirche von Westfalen 13.20 Uhr: Schüler-Lehrband der Jordan-Mai-Schule Gladbeck 14 Uhr: Konzertband Mallinckrodt-Gymnasium 14.30 Uhr: Schule für Zirkuskinder 15.30 Uhr: Konzertband Mallinckrodt-Gymnasium 16 Uhr: Kabarett mit Willibert Pauels 16.30 Uhr: Rotes Sofa mit Willibert Pauels 17 Uhr: Heart and Musical 18 Uhr: Bigband Gymnasium Josephinum Bonn

FOTO: Bretz, Andreas

Landes Quartier

Bühne Forum Politicum

Ab 11.45 Uhr: Burkhard Freier, Leiter des Verfassungsschutzes "Wer schützt die Demokratie?" Barbara Steffens, Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter "Gesundheits-Apps – Laufen fürs Smartphone?" Carina Gödecke, Landtagspräsidentin "Das Parlament: ein Buch mit sieben Siegeln? – Wie der Landtag NRW Demokratie und Politik verständlich macht." Thomas Kutschaty, Justizminister "Maßnahmen der Landesregierung zur Bekämpfung von Cybercrime" Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Weiterbildung und stellvertretende Ministerpräsidentin "Wie sieht gelungene Integration aus und was kann Schule dazu beitragen?" Michael Groschek, Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr "Heimat für alle – wie gestalten wir Quartiere?"

Landesbühne

10.30 Uhr: Sängerbund Gräfrath – 170 Jahre alt und kein bisschen leise. 44 Sängerinnen und Sänger nehmen Sie mit auf eine Reise durch Klassik, Rock und Pop 11.30 Uhr: Chor des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW 12.45 Uhr: Versteigerungen des Justizministeriums: Gerichtsvollzieher in Aktion bieten Schnäppchen und attraktive Gelegenheiten für jedermann 14.30 Uhr: Kinder- und Jugendkulturland NRW – Darbietungen verschiedener Kinder- und Jugendkulturprojekte aus NRW 16.45 Uhr: Rockprojekt Wuppertal–Musikalische Botschafter des Landes auf vier Kontinenten, heute mit der Formation Acoustic Arts live 18.30 Uhr: Kasalla–Junger Kölschrock "us der Stadt met K" vom Feinsten

Plenarsaal Landtag (innen)

FOTO: Endermann, Andreas

11 Uhr: Erster Teil des Konzertes der "Jungen Bläserphilharmonie NRW" 12.30 Uhr: A-cappella-Chor "Die Tonköpfe" 14 Uhr: Zweiter Teil des Konzertes der "Jungen Bläserphilharmonie NRW" 16, 17 und 18 Uhr: Eike Drück, Saxophonist

Bürgerhalle und Bibliothek im Landtag (innen)

12 Uhr: Verkehrspuppenbühne des Polizeipräsidenten Dortmund 14 und 15 Uhr: Mundharmonika-Orchester 16.15 Uhr: Düsseldorfer Mädchenchor, Düsseldorfer Jungenchor

Bühne WDR

11 Uhr: Die Maus Show – Die Maus kommt mit André Gatzke und den Lach- und Sachgeschichten nach Düsseldorf 11.30 Uhr: Mitglieder des WDR Funkhausorchesters präsentieren die "Kurvenklänge" WDR 2 Liga Live – Sven Pistors Fußballschule 13 und 15 Uhr: Die Maus Show – Die Maus kommt mit André Gatzke und den Lach- und Sachgeschichten nach Düsseldorf 16 Uhr: WDR 4 Sommer-Tour mit Special Guest Marquess – Große Bühnenshow mit der WDR 4 Band, Moderator Stefan Verhasselt

Hauptbühne Festwiese

10 Uhr: Alles Gute kommt von oben – Ein bunter Kinderbibelmorgen 11.20 Uhr: Krümelmucke – Musik für Kinder 12.30 Uhr: Spezialeinheiten mit Punktlandung: Fallschirmsprung der GSG9 13 Uhr: Streifzug durch den Sport in Düsseldorf und NRW (u.a. Cheerleading, Tanz und Kampfsport) 14.30 Uhr: Interview: "Vom Nichtschwimmer zum Rettungsschwimmer" 14.45 Uhr: Hundevorführung des Zollamtes 15.15 Uhr: Spezialeinheiten mit Punktlandung: Fallschirmsprung der GSG9 15.30 Uhr: ADESA – Kinder-Musiktheater aus Ghana 16.45 Uhr: JU&ME – Akustikduo aus Bonn 17.45 Uhr: The Les Clöchards – korsische Coverband

Sportbühne

11 Uhr: Capoeira Biriba Brasil Düsseldorf 11.20 Uhr: Bauchtanz (RSV Knittkuhl) 11.35 Uhr: Sportakrobatik (LZSA Düsseldorf) 11.50 Uhr: Kunstradfahren Mönchengladbach 12.00 Uhr: Hip-Hop Show JC Academy Düsseldorf 12.45 Uhr: Scoil Rince Irish Dance 13 Uhr: Tai Wu Dao Drachenkids 13.15 Uhr: TD Rot-Weiß Düsseldorf 13.30 Uhr: TD Rot-Weiß Line Dance 13.45 Uhr: Fußball-Freestyler Mehmetcan Örücü 14.30 Uhr: Taekwondo Sportwerk Düsseldorf 14.45 Uhr: Red Tiger 15 Uhr: Einradfahrer Bottrop 15.15 Uhr: Hip-Hop Themmfs 15.30 Uhr: Hip-Hop Show JC Academy Düsseldorf 16.15 Uhr: Shaolin Kultur Zentrum Bielefeld 16.30 Uhr: Kyudo Verein Neandertal 16.45 Uhr: tanzbar 17 Uhr: Die Capoeira Schule 17.15 Uhr: Fußball-Freestyler Mehmetcan Örücü 18 Uhr: Tischtennis Borussia Düsseldorf 18.30 Uhr: Teytonic Crew Styrumer TV 18.45 Uhr: Sportakrobatik LZSA

Polizeibühne

11 Uhr: Moderation an den Ständen 11.30 Uhr: Vorführung Landesreiterstaffel 12 Uhr: Interview mit dem Kontaktbeamten für muslimische Institutionen 12.15 Uhr: Interview zur Polizeigeschichte 12.30 Uhr: Vorführung Diensthundführerstaffel 13.30 Uhr: Moderation an den Ständen 14 Uhr: Chor Chorrage 14.30 Uhr: Vorführung Landesreiterstaffel 15 Uhr: Interview mit Polizisten im Sudan und bei der UN 15.15 Uhr: Interview zur Einstellungsberatung 15.30 Uhr: Vorführung Landeskarategruppe 16 Uhr: Moderation an den Ständen/Verlosung 16.15 Uhr: Moderation an den Ständen 16.30 Uhr: Vorführung der Ausbildung Einsatzmehrzweckstock 16.45 Uhr: Moderation an den Ständen 17.45 Uhr: Vorführung Landesturnriege 18.15 Uhr: Landespolizeiorchester

AOK Bühne

11.30 Uhr: "No-Border-Band" – Jugendring Düsseldorf 12 Uhr: Sportakrobaten 12.45 Uhr: Starke Kids – Vorstellung des AOK Projekts "Starke Kids" 13 Uhr: Pänz in de Bütt 14 Uhr: Großes NRW Maskottchentreffen und Maskottchenparade 15 Uhr: 2wie1 – IKO & Purse präsentieren HIP-HOP aus Düsseldorf 15.30 Uhr: Taiko Kids 16 Uhr: Capoeira – Brasilianischer Kampftanz 16.30 Uhr: MysteryBrother Z – Boyband aus dem Emsland 17 Uhr: P.A.T.I (Patricia) – bekannt aus Popstars 17.30 Uhr: Ryan Finnish & Magda performen Songs

FOTO: Bretz, Andreas

Erlebnis Quartier

Bühne am Schadowplatz

11 Uhr: Tanzgruppe der Paulusschule: die Patenkinder der Rheinischen Garde Blau-Weiss e.V. tanzen 11.15 Uhr: "Volkskrankheit Diabetes" – Vortrag der IST-Hochschule 11.45 Uhr: Tanzpause, eine Mitmachaktion für alle 12 Uhr: Inklusionsband "Mixed Up" der Clara-Schumann-Musikschule 12.20 Uhr: Interview mit Ministerin Löhrmann und anschließende Diskussion mit Oberbürgermeister Thomas Geisel und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche (Mod. Christoph Sochart) 12.40 Uhr: Tanz, Schauspiel und Theater – Auszubildende der Weber-Schule 13.20 Uhr: Theatergruppe der Realschule Luisenstraße – Thema "Heimat" 13.50 Uhr: Tanzpause, eine Mitmachaktion für alle 14.05 Uhr: TAIKO Shin Daiko – Bebende japanische Trommeln! 14.35 Uhr: Las Flamenquitas: die Tanzgruppe AWO Düsseldorf 14.50 Uhr: Tanzpause, eine Mitmachaktion für alle 14.50 Uhr: "Born to sing wild!" Der Chor des DRK stellt ein buntes Programm zum Mitsingen vor 15.30 Uhr: Tanzpause, eine Mitmachaktion für alle 15.55 Uhr: Mitmachorchester "Starke Töne" der Theodor-Andresen-Schule/ in Kooperation mit dem Lernart Studio 16.10 Uhr: "Poesiepause" – Schreibwerkstatt zakk Clara-Schumann-Musikschule und Orchester der GGS Richardstraße 16.25 Uhr: Abitur – Was kommt danach? – Vortrag der Mediadesign Hochschule Düsseldorf 16.50 Uhr: Theatergruppe des Humboldt-Gymnasiums zeigt unter der Leitung des Theatermuseums Szenen aus der Theaterwelt William Shakespeares 17.45 Uhr: BIG BANDits jagt Jazz-Polizei

Bühne am Hauptbahnhof

11 Uhr: "Gestatten, Heine!"" Des Dichters Düsseldorfer Jahre, in Szene gesetzt von Martin Schink 12 Uhr: neu.start: die tanzschule fandrey "Hip-Hop/Videoclipdancing mit unseren Wettkampfgruppen von 8–45 Jahren" 15 Uhr: Rolls-Voice Band

