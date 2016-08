Der NRW-Tag für Intellektuelle

Forum Politicum. Politik auf offener Bühne diskutieren - ein Konzept, das die Organisatoren den alten Römern abgeschaut haben. Zahlreiche Landesminister sind an beiden Tagen zu Gast auf der Bühne im Landesquartier am Johannes-Rau-Platz. (Sa ab 11 Uhr, So ab 11:45 Uhr)

MENSA-Stand. Am Stand des Vereins der Hochbegabten mal eben einen Plausch mit Gleichgesinnten einlegen? Passt. Steht ja auch gleich nebenan im Rheinpark Bilk auf der Ehrenamts-Meile.

Auf ein Selfie mit Luther. Oder doch lieber dem Papst? Die gute Nachricht: Sie müssen sich nicht entscheiden. Die Stände der katholischen und der evangelischen Kirche befinden sich beide am Mannesmann-Ufer. (Sa/So)

Großes Quiz der Stadt Bonn. Wie groß hier die intellektuelle Herausforderung ist? Finden Sie es heraus, im Bereich NRW.Dein Reiseland (Rheinwerft/Mannesmannufer). (Sa und So)

Ort der Stille. Sich nach all dem Trubel in die Meditation versenken - das geht in der Lambertuskirche am Stiftsplatz. (Sa und So)