Düsseldorf: Oberleitungsschaden – Rheinbahn-Linien umgeleitet

Mehrere Schäden an den Oberleitungen haben bei der Rheinbahn am Mittwochmorgen zu Umleitungen auf vier Linien geführt. Betroffen sind noch die 704 und die 707, auf den Linien 706 und 709 kommt es noch zu Verspätungen.

Wie die Rheinbahn auf ihrer Facebook-Seite meldet, gibt es einen "Fahrleitungsschaden am Stadttor und an der Morsestraße". Die Linie 706 fährt ab "Berliner Allee" bis "Bilker Kirche" eine Umleitung. Die Linien 704 und 709 fahren ab "Hauptbahnhof" eine Umleitung über "Bilker Kirche".

Einen weiteren Schaden gibt es an der Morsestraße, sodass die Linie 707 eine Umleitung ab "Hauptbahnhof" über "Bilker Kirche" fährt. Auf den gesperrten Strecken sind Taxen im Einsatz.

Ob die Störungen durch die Kälte entstanden sind, ist laut Rheinbahn derzeit noch nicht geklärt. Zunächst bemühe man sich, die Störungen zu beheben. Am Stadttor steckten seit 4.45 Uhr sogar zwei Bahnen fest, gegen 8.30 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Seit etwa 6 Uhr hängt auch eine Bahn an der Morsestraße fest, dort kann die Sperrung noch bis 9 oder 9.30 Uhr dauern. Zwischenzeitlich gab es an der 707 auch eine Störung am Marienhospital, diese wurde bereits beseitigt.

(irz)