Robert-Schumann-HochschuleBei der Bewältigung von Tod und Trauer scheinen Lieder den Hinterbliebenen zu helfen. „Tears in Heaven“, „You’ll be in my Heart“ und „Candle in the Wind“ sind bekannte Abschiedsklassiker. „An kaum einem anderen Beispiel von Musikkultur wie im Falle von Verlust- und Vergänglichkeitserfahrung wird deutlich, wie sehr der Mensch Kultur benötigt, um sich in seiner Existenz zu begreifen, auszuhalten und diese zu gestalten“, meint Marcell Feldberg. Der Kirchenmusiker und wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt sich mit Sepulkralmusik. Was bedeutet Musik zu Tod und Trauer emotional für die Hinterbliebenen? Spiegelt ein Wunsch nach einer bestimmten Musik bei einer Trauerfeier vielleicht/wirklich ein Stück weit die Persönlichkeit des Verstorbenen wieder? Das sind Fragen, denen Feldberg nachgeht. Seine Arbeit fließt auch in die Praxis: So betreut Feldberg etwa bei der Ausbildung im Bestatterhandwerk Kurse im Fach Musik.