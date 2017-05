Düsseldorf: Olympiasiegerinnen spielen in Düsseldorf

Bei den Olympischen Spielen in Rio sicherten sich Laura Ludwig und Kira Walkenhorst die Gold-Medaille und begeisterten die deutschen TV-Zuschauer. Nun kann man das Duo gemeinsam mit weiteren Top-Teams im Beachvolleyball kostenlos und Open Air in Düsseldorf erleben.

Sechs Damen-Duos nehmen an der "RP Beach Challenge" teil, die am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, jeweils ab 12 Uhr auf der Anlage des DSV 04 am Wilhelm-Heinrich-Weg in Lierenfeld ausgerichtet wird.

Das Sportamt hat das Turnier kurzfristig nach Düsseldorf geholt, da die Teams eine Gelegenheit zur Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Wien suchten. Mit dabei ist die brasilianische Silbermedaillengewinnerin aus Rio, Bárbara. Düsseldorf feiert mit dem Turnier zugleich den Start der neuen Lierenfelder Anlage mit sieben Plätzen für den Trendsport, der durch den spektakulären Sieg in Rio an Popularität gewonnen hat.

Quelle: RP