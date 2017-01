später lesen Düsseldorf Online-Hysterie beschäftigt Polizei Teilen

Twittern





2017-01-27T20:30+0100 2017-01-28T00:00+0100

In den jüngsten Tagen haben Facebook-Nutzer immer wieder auf Ermittlungen der Polizei reagiert - mit Hetze, eigenen Fahndungsaufrufen und Unterstellungen, die negative Konsequenzen für Unschuldige haben. Dem noch ungeklärten Fall eines Jungen, der am Dienstag in Gerresheim aus einem blauen Van heraus angesprochen worden sein soll, folgte am Mittwoch ein neuer Verdacht, den zwei Mädchen gegenüber der Polizei äußerten: Ein Mann soll ein weiteres Mädchen in einen blauen Van gezogen haben. Bei einem erneuten Großeinsatz in Gerresheim ermittelte die Polizei, dass die Tat nicht stattgefunden hat. Kein Kind, auf das die Beschreibung passt, wird vermisst, Fahrer und Beifahrer des ermittelten Autos konnten beweisen, nichts Derartiges getan zu haben. Bei dem Mädchen habe es sich laut Polizei um die Tochter des Fahrers gehandelt.

Oliver Burwig Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Oliver Burwig (bur) ist Journalistenschüler bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen