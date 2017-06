später lesen Düsseldorf Operndach soll saniert werden 2017-06-28T20:21+0200 2017-06-29T00:00+0200

Die Stadt muss Teile des Dachs des Opernhauses sanieren. Statiker prüfen derzeit die Schäden am Dach über dem Foyer des Gebäudes an der Heinrich-Heine-Allee. In zwei Jahren soll es nach aktuellen Stand saniert werden, sagte Kulturdezernent Hans-Georg Lohe auf Anfrage unserer Redaktion. Die Schäden sollen Folge eines Wasserschadens sein, Lohe will sich nicht weiter äußern. Wie viel die Sanierung kosten wird, ist noch unklar. Dies sollen die Untersuchungen ergeben. Je nach Umfang der Arbeiten muss noch der Stadtrat zustimmen.

