Düsseldorf: Ordnungsamt versteigert Fahrzeuge

Brauchen Sie einen Opel Blitz von 1970? Der als Feuerwehrfahrzeug genutzte Oldtimer ist das wohl spannendste Objekt bei der Versteigerung des Ordnungsamts am Freitag, ab 13 Uhr.

Auf dem Gelände des Abschleppdienstes Ahrens, Worringer Straße 34, werden sichergestellte Fahrzeuge angeboten - 25 Autos, vier Laster, zwei Pkw-Anhänger, zwei Anhänger für Bootstransport, 19 Roller und vier Motorräder. Ein weiteres Highlights ist ein VW Corrado von 1989. Die Versteigerung richtet sich an Fachleute, weil die Fahrzeuge in dem Zustand versteigert werden, in dem sie sichergestellt wurden. Viele sind nicht fahrtüchtig, oft gibt es keine Schlüssel oder Papiere. Die Fahrzeuge müssen bar bezahlt und sofort abtransportiert werden.

(nic)