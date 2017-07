Am Unterbacher See gibt es pünktlich vor den Sommerferien eine neue Attraktion: Der dortige Zweckverband hat ein weißes Panoramaboot angeschafft, das man für Rundfahrten mit bis zu 20 Personen mieten kann. Von Manfred Johann

"Darauf sind wir besonders stolz", sagt der Vorsitzende des Zweckverbands, Rolf Schulte. Vom Weiß abgesetzt sind der Rumpf und das Dach mit marine-blauen Streifen. Günstig wird die zweistündige Fahrt allerdings nicht: 215 Euro müssen die Mieter auf den Tisch legen - daher dürfte das Boot vor allem diejenigen ansprechen, die für eine Feier etwas Besonderes bieten wollen. Was der Zweckverband für das Boot gezahlt hat, verrät der Vorstand nicht.

"Wir hatten zwar schon ein Panoramaboot", sagt Schulte und zeigt auf ein sichtlich in die Jahre gekommenes Schiff gleich neben dem neuen. "Und obwohl es 25 Jahre alt ist, ist es immer noch seetüchtig", fügt er hinzu. Trotzdem habe der Nachfolger eine Reihe von Vorzügen: Vor allem sei er nicht nur überdacht, sondern könne durch einen transparenten Vorhang rundherum geschlossen werden. "Dadurch ist es bis auf Zeiten mit Blitz und Donner weitgehend wetterunabhängig", sagt Schulte. Dann ist da natürlich noch die Cocktailbar mit einer Auswahl von fast 40 verschiedenen Drinks. "Und wenn man einmal zur Toilette muss, gibt es auch einen Sanitärraum auf dem Schiff." Damit auch mit dem neuen Party-Boot der Naturschutz nicht vernachlässigt wird, steht auf dem Campingplatz eine stationäre Absauganlage zur Verfügung. "Bei uns kommen keine Abwässer in den See", verspricht Schulte. Auch von der Atmosphäre auf der Attraktion ist er überzeugt: "Wenn ein Hochzeitspaar mit dem neuen Boot bis zur dicken Eiche am Ufer fährt und von dort den Rheinturm sieht, kann mit der Ehe nichts mehr schiefgehen," sagt Schulte.

Zudem ist mit der Neuanschaffung die Idee entstanden, am See einen Pendelverkehr vom Nord- zum Südstrand und zurück einzurichten. "Dazu brauchen wir aber noch ein paar Skipper oder Skipperinnen mit einem Motorbootführerschein", sagt der Geschäftsführer des Zweckverbands Peter von Rappard.

Der Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See bietet unter anderem auch Tretboote zum Verleih an und organisiert die Vermietung von Grillplätzen. Zu den Projekten 2016 gehörten die Anschaffung von "Waldsofas", Mannschafts-Kanadiern für Touren und schwimmenden Röhrichtinseln.

Quelle: RP