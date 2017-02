Düsseldorf-Süd: Personalprobleme bei den Südteams

In der Kreisliga A hat nicht nur Spitzenreiter SG Benrath-Hassels zahlreiche verletzte Spieler. Auch beim Aufsteiger Garather SV und beim TSV Urdenbach reißen die Personalsorgen nicht ab. Von Helmut Senf

In der Kreisliga A sind am Sonntag mit Tabellenführer SG Benrath-Hassels und dem Garather SV zwei Südclubs auswärts gefordert. Der Erstplatzierte hofft zugleich, dass der DSV und die Ratinger im direkten Verfolgerduell die Punkte teilen. Der TSV Urdenbach will seinen Heimvorteil nutzen, um ein weiteres Abgleiten in der Tabellen zu verhindern. Die drei Spiele beginnen um 15 Uhr. Sparta Bilk - SG Benrath-Hassels (Fährstraße) Beim Tabellendreizehnten erwartet Gäste-Coach Andreas Kober ein anstrengendes Kampfspiel. "Die Mannschaft mit dem größeren Siegeswillen wird die Partie für sich entscheiden", vermutet der SG-Übungsleiter, der seine Defensive komplett umbauen muss. Denn Kapitän Dennis Kronenberg wird wegen eines Muskelfaserrisses vier Wochen lang pausieren. Für ihn könnte Roland Motak in die Abwehrkette rücken. Auch Niklas Leven (noch leicht angeschlagen) wäre eine Alternative.

Sascha Hermanns hindert eine Zerrung am Einsatz am Sonntag. Tim Würde klagt über Muskelprobleme. Dennis Boateng, Alessio Cucci und Denis Idrizi könnten die Lücken füllen. Im Angriff ist Kingsley Annointing, der seine Gelbsperre abgesessen hat, wieder spielberechtigt. Offensivakteur Necati Ergül hat sich zuletzt für einen Platz in der Anfangsformation empfohlen. Der Offensiv-Allrounder Sascha Hofrath, zuletzt in überragender Form, könnte aus der Spitze ins Mittelfeld rücken. TV Angermund - Garather SV (Freiheitshagen) Beim Aufsteiger reißen die Personalsorgen nicht ab. Andre Wingartz und Michael Wachsmann (beide Rot) sowie Wladimir Durdowski (Ampelkarte) sind gesperrt. Denis Haas (ebenfalls Rot) ist noch nicht wieder spielberechtigt. Sebastian Topuz fehlt aufgrund eines Kapselrisses noch etwa vier Wochen. Wieder planen kann Trainer Mike Kütbach mit Daniel Haak und Patrick Thiel sowie Marcel Uhlendorf und Carlos Schumann. Aus der Reserve steht Patrick Degner als personelle Verstärkung zur Verfügung. Bei einer Mannschaftssitzung hat sich der Liganeuling auf die Partie beim Schlusslicht eingeschworen. "Alle Spieler werden 100 Prozent geben", ist sich Kütbach sicher. Als klarer Favorit reisen die Garather nicht zum Schlusslicht. "Auf dem kleinen Platz ist es für keinen Gegner leicht", warnt der Gäste-Coach. Selbst der Tabellenführer aus Hassels konnte in Angermund nur einen knappen 1:0-Erfolg verbuchen. TSV Urdenbach - Sportfreunde Gerresheim (Woermannstraße) Auch TSV-Trainer Frank Kober klagt über Personalprobleme. Patrick Hecimovic hat eine Rot-Sperre bis zum 5. März abzusitzen. In der Abwehr muss Andrej Kuyanow (verhindert) ersetzt werden. Fehlen dürfte weiterhin Nils Gruben (Leistenzerrung). Marvin Borchers muss aufgrund schulischer Verpflichtungen kürzer treten. Verstärkung mit Nachwuchskräften aus der A-Jugend wird es erneut nicht geben. Fraglich ist der Einsatz von Fahd Afoda (erkrankt). Im Mittelfeld könnte Timo Heitmann die Sechserposition bekleiden. "Wir haben noch etwas gutzumachen", betont Kober mit Blick auf die 0:3-Schlappe im Hinspiel, wo der TSV ersatzgeschwächt angetreten war. "Noch ist der Klassenerhalt nicht sicher", behauptet Kober. Ein Punkgewinn ist das Minimalziel.

