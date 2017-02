Düsseldorf: Peter Frymuth, 60

Fortunas Ex-Präsident gehörte zu den Ehrengästen auf der Rathaustribüne.

Den Rosenmontagszug verpasst Peter Frymuth (60) nur, wenn er für den Fußball unterwegs ist. Da die Fortuna aber schon am Samstag gespielt hatte und auch sein Amt als Vize-Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) keine Dienstreise vorsah, schaute sich Frymuth gemeinsam mit seiner Frau und seiner 13 Jahre alten Tochter das Spektakel von der Gäste-Tribüne vor dem Rathaus an - gemeinsam mit Oberbürgermeister Thomas Geisel, Landtagspräsidentin Carina Gödecke (beide SPD), Polizeipräsident Norbert Wesseler und etlichen weiteren geladenen Gästen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Die Tribüne zum Zoch ist ein Treffen der Stadtgesellschaft, Frymuth schätzt den Anlass, weil er weniger formal als ähnliche Zusammenkünfte ist.

Am Tag zuvor hatte der Ex-Fortuna-Präsident bereits aus dem Publikum den Veedelszug durch Eller verfolgt, also jenem Stadtteil, in dem er hauptberuflich in der Bezirksvertretungsstelle tätig ist. Nun freute er sich besonders auf die Mottowagen von Jacques Tilly, der wenige Plätze von ihm entfernt verfolgte, wie gut seine aktuellen Kreationen ankamen. Frymuth erlebte aber auch einen Zug, in dem der Sport eine große Rolle spielte. Das zeigte sich auch bei den Kostümen im Rathaus: Peter Frymuth war besonders angetan von der Verkleidung von Bürgermeister Günter Karen-Jungen (Grüne), der als Tourteufel Didi auftrat, also dem Tour-de-France-Edelfan im Teufelskostüm. "Ich wusste gar nicht, dass er eine so teuflische Seite hat", sagte Frymuth.

Der freute sich, dass nicht nur die Tour, die Sportstadt und die DEG im Zug vertreten waren, sondern auch die Fortuna mit Fußgruppe und Wagen mitzog. Das Ende des Zugs war für die Frymuths dann nicht das Ende der Feier - sie wollten noch irgendwo außerhalb der rummeligen Altstadt einkehren.

(arl)