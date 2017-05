später lesen Düsseldorf Philipp Wöpkemeier AfD 2017-05-02T20:52+0200 2017-05-03T00:00+0200

Philipp Wöpkemeier hat bislang vor allem für Aufsehen gesorgt mit einem Hobby, das er ausdrücklich von der Politik trennen will: Der 35-Jährige ist Mitglied des Heimatvereins Düsseldorfer Jonges, der dadurch vor die Frage gestellt worden ist, ob er einen Landtagskandidat der umstrittenen Partei in seinen Reihen dulden will. Die Antwort lautet: Ja. Die Vereinsspitze betonte in einer Erklärung, dass sie rechtsradikale Positionen ablehne, sah aber keinen Handlungsbedarf in diesem Fall.

