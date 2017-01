Prozess in Düsseldorf: PKK-Funktionär zu drei Jahren Haft verurteilt

Wegen Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK hat das Oberlandesgericht in Düsseldorf einen 52 Jahre alten Funktionär zu drei Jahren Haft verurteilt.

Der Mann mit türkischem Pass habe von Juni 2013 bis Juli 2014 unter einem Decknamen einen Sektor der PKK in Deutschland geleitet, der Duisburg, Bonn, Köln, Bielefeld, Essen, Bochum, Dortmund und Düsseldorf umfasste. Das teilte das OLG am Dienstag mit.

Das Gericht hatte sich an 35 Verhandlungstagen mit dem Fall befasst. Nicht nur in der Türkei, sondern auch in der EU und den USA ist die PKK als terroristische Vereinigung eingestuft worden. In Deutschland ist sie seit 1993 verboten.

(dpa)