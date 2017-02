später lesen Düsseldorf Pkw brennt vor Rettungswache nieder FOTO: Patrick Schüller 2017-02-26T15:00+0100 2017-02-26T15:00+0100

Auf der Autobahn 59 bemerkt ein Düsseldorfer am Samstagabend, dass an seinem Auto etwas nicht stimmt. In Benrath verlässt er die Autobahn. Kurze Zeit später steht sein Wagen in Flammen und brennt vollständig nieder.