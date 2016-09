Nach Angaben eines Sprechers der Stadtverwaltung begann die Sperrung am Samstag um 16.40 Uhr. "Das Amt für Verkehrsmanagement hat sich in Absprache mit der Polizei dazu entschieden, weil der Andrang von Spielern des Online-Spiels Pokémon Go zu diesem Zeitpunkt so groß war. Man wollte Gefahren durch ein Zusammentreffen von Autos und Fußgängern verhindern", sagte ein Sprecher der Stadt.

Die Sperrung sei am frühen Sonntagmorgen wieder aufgehoben worden, hieß es auf Nachfrage. Es handele sich um einen Einzelfall, der wohl nicht wiederholt werde. Doch bereits am Sonntag gegen 15 Uhr wurde die Brücke erneut für die Pokémonspieler gesperrt. Erst Ende August zum Gourmet-Festival hatte der OSD die wochenlange Sperrung der Brücke aufgehoben.

Wie in den Sommerferien spielten sich am Wochenende bizarre Szenen an der Königsallee ab. Am Sonntagnachmittag verließen Hunderte Spieler die Brücke im Laufschritt in Richtung Südende der Kö, weil dort ein besonders seltenes Pokémon entdeckt worden war.

