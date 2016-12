Düsseldorf-Süd: Politik will ein schöneres Rhein-Ufer

Als ein wichtiges Projekt im Stadtbezirk 9 steht die Verschönerung der Promenade an. Ein Planer soll beauftragt werden. Von Andrea Röhrig

Wenn Karl-Heinz Graf, Bezirksbürgermeister für den Stadtbezirk 9, nach dem bedeutendsten Ereignis im nun ablaufenden Jahr gefragt wird, muss der CDU-Mann nicht lange nachdenken: "Die Grundsteinlegung für das Albrecht-Dürer-Kolleg." Quasi minütlich kann man dem Bau beim Wachsen zusehen. Doch trotzdem wird die Schule noch nicht im nächsten Jahr fertig, sondern zum Schuljahresbeginn 2018/2019.

Das 70-Millionen-Projekt ist - wenn auch der wichtigste - aber nur ein Punkt unter mehreren, die Graf zu der Aussage kommen lässt, dass vor allem in Benrath gerade viel passiert. Anfang des Jahres beginnt das nächste Groß-Projekt in der Paulsmühle. Der Abbruch der Werkshallen auf der BEA-Brache startet. Und zudem soll Benrath nun doch einen Halt für den Schnellzug RRX bekommen. Zudem bekommt das Gymnasium an der Koblenzer Straße nun endlich seinen dringend benötigten Anbau samt Dreifach-Sporthalle. Herz, was willst Du mehr.

Da fallen Graf noch viele weitere Projekte ein, die er mit seinen Kollegen aus der Bezirksvertretung 9 voranbringen will. Auch wenn in dem Gremium die CDU mit den Grünen die Mehrheitskoalition bildet, werden viele Dinge einvernehmlich vorangebracht. Und das soll auch noch bis zum Ende der Legislaturperiode 2020 so weitergehen. Dass man quer durch die Parteien die Zusammenarbeit für die Belange des Stadtbezirks für wichtig erachtet, zeigt, dass sich deren Mitglieder Ende Januar noch einmal zusammen setzen und dabei besprechen wollen, wie sich die BV 9 die Verschönerung des Benrather Marktplatzes vorstellt und wie diese Anregungen dann auch endlich umgesetzt werden können. 50.000 Euro aus dem Topf der Bezirksvertretung stehen dafür schon lange bereit. Anschließend soll es den zugesagten Termin mit der Marktinitiative geben, deren Mitglieder ebenfalls konkrete Vorstellungen zur Attraktivierung des Platzes haben.

Anfang des Jahres will die BV 9 auch aus ihren Bauunterhaltungsmitteln Geld bereitstellen, um jemanden zu beauftragen, der eine Planung zur Attraktivierung des Rheinufers zwischen Pigageallee und Fischerhaus erstellt. Integriert werden muss dabei auch das Vorhaben des Bergisch-Rheinische Wasserverbandes (BRW), der Itter eine echte Rhein-Mündung zu geben. Mitte Dezember hat es einen ersten Termin zwischen Karl-Heinz Graf, Vertretern des BRW sowie des Benrather Ruderclubs gegeben. Denn deren Rudersteg liegt genau in dem Bereich, den der Wasserverband überplanen wollte. Der prüft nun, ob die Mündung samt Fischtreppe flussaufwärts verlegt werden kann. "Es wäre toll, wenn wir eine schöne Rhein-Promenade bekämen", sagte Graf. Und wieder einen Schiffsanleger. Auch daran wird gearbeitet.

Als ärgerlich empfindet er es, dass die Stadt bei der Fahrbahnsanierung sparen will. Eigentlich seien im kommenden Jahr die Benrodestraße und die Bonner Straße an der Reihe gewesen, sagte der Bezirksbürgermeister. Hingegen geht er davon aus, dass die Pigageallee - Fahrbahn und Bürgersteige - wie geplant saniert wird. Die Unterstützung der BV sagte Graf den Initiativen zu, die sich für den Erhalt der Gaslaternen in ihren Viertel stark gemacht hätten.

