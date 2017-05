später lesen Düsseldorf Polizei findet Drogen in Altstadt-Bar 2017-05-02T20:42+0200 2017-05-03T00:00+0200

Bei Kontrollen von vier Bars in der Altstadt haben Beamte des Zolls und der Polizei in der Nacht auf den 30. April eine Vielzahl von Vergehen festgestellt. Wie die Polizei gestern mitteilte, fanden Kontrolleure bei einer Bar-Besucherin Cannabis, welches sie angeblich in dem Lokal gekauft hatte. Im Thekenbereich stellten die Polizisten daraufhin eine Tasche mit 27 Tütchen Marihuana, elf Päckchen Haschisch, acht Einheiten Kokain sowie 710 Euro sicher.