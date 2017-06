später lesen Düsseldorf Polizei legt neue Standards für Ermittlungen fest 2017-06-01T20:23+0200 2017-06-02T00:00+0200

Nach der Pannenserie im Fall des Doppelmords von Bilk, den die Ermittler wochenlang als erweiterten Suizid behandelt hatten, hat die Kripo neue Standards für solche Ermittlungsverfahren festgelegt. Es habe eine "intensive Aufbereitung" des Falles gegeben, sagte Polizeisprecher Andreas Czogalla. Nach dem Tod einer 86-Jährigen und ihrer Tochter waren keine Spuren am Tatort gesichert und Hinweise der Rechtsmedizin ignoriert worden. Die mutmaßliche Täterin steht derzeit in Gießen vor Gericht, wo ihr ein weiteres Tötungsdelikt zur Last gelegt wird. Dort hatte ein Rechtsmediziner am Mittwoch ausgesagt, der Doppelmord sei nicht der einzige Fall, in dem die Kripo Einschätzungen der Rechtsmediziner ignoriert hätte.