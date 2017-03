Zugriff am Hauptbahnhof in Düsseldorf: Polizei nimmt mutmaßlichen syrischen Kriegsverbrecher fest

Zugriff am Hauptbahnhof in Düsseldorf

In Düsseldorf hat die Polizei im Auftrag der Bundesanwaltschaft einen mutmaßlichen syrischen Kriegsverbrecher festgenommen. Der 35-jährige Mann soll bei einem Massaker 36 Menschen getötet haben.

Nach Informationen unserer Redaktion erfolgte der Zugriff am Mittwochabend gegen 18 Uhr am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ein Spezialeinsatzkommando nahm demnach Abdalfatah H.-A. an einem Bahnsteig fest. Der Einsatz soll nur wenige Minuten gedauert haben, der Tatverdächtige leistete offenbar keinen Widerstand.

Wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstagmorgen bestätigte, soll der 35-jährige Asylbewerber der Terrormiliz al-Nusra-Front angehört haben und an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt gewesen sein. Er soll 2013 bei einem Massaker in der Nähe des syrischen al-Tabka 36 Menschen getötet haben. "Spiegel Online" hatte zuerst berichtet.

Die Polizei in Hessen hat zudem am Donnerstagmorgen den 26-jährigen Abdulrahman A.-A. gefasst, der zur selben Nusra-Einheit wie der in Düsseldorf Festgenommene gehört haben soll. Ihm werden jedoch bislang keine Kriegsverbrechen vorgeworfen.

Verdächtiger soll Scharia-Todesurteil vollstreckt haben

Abdulrahman A. A. gründete laut Bundesanwaltschaft Anfang 2013 in Syrien unter anderem mit Abd Arahman A. K., der Terroranschläge in Düsseldorf geplant haben soll, eine Kampfeinheit der terroristischen Vereinigung "Jabhat al-Nusra". Er soll vor allem deren Gelder und Fahrzeuge verwaltet haben. Abdalfatah H. A. war ebenfalls Mitglied der Kampfeinheit. "Gemeinsam nahmen beide Beschuldigte ausgerüstet mit einem Sturmgewehr des Typs 'Kalaschnikow' an Kampfhandlungen gegen syrische Militärverbände teil, darunter im November 2013 die Einnahme eines großen Waffendepots bei Mahin/Syrien", schreibt die Bundesanwaltschaft.

Bereits im März 2013 vollstreckte Abdalfatah H. A. laut Ermittlern ein sogenanntes Scharia-Todesurteil und tötete zusammen mit weiteren Mitgliedern seiner Kampfeinheit insgesamt 36 Behörden-Mitarbeiter der syrischen Regierung.

Mitglieder der al-Nusra-Fornt sollen auch einen Anschlag auf die Düsseldorfer Altstadt geplant haben. Der syrische Dschihadist Abd Arahman A. K. soll die Gruppe angeführt haben. Er sitzt unter anderem wegen dieser Anschlagspläne bereits in Untersuchungshaft.

Die Beschuldigten werden am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der ihnen die Haftbefehle eröffnen und über den Vollzug von Untersuchungshaft entscheiden wird.

