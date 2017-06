später lesen Düsseldorf-Eller Polizei sucht ab Mittag weiter nach Vermisstem im Zamek-See FOTO: Gerhard Berger 2017-06-27T10:10+0200 2017-06-27T09:55+0200

Die Polizei nimmt am Dienstagmittag die Suche nach dem Mann wieder auf, der am Montagabend im Zamek-See verschwunden ist. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass der 35-Jährige nicht mehr am Leben ist.