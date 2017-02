Polizei sucht Siebenjährige in Düsseldorf

In Düsseldorf wird ein kleines Mädchen vermisst. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Verbrechen, sondern nur davon aus, dass die Siebenjährige ausgebüxt ist.

Ausflüge auf eigene Faust soll das Kind schon öfter heimlich unternommen haben, spricht dann in Bussen und Bahnen gern Fahrgäste an und bittet darum, auf deren Ticket mitfahren zu dürfen. Deshalb wird die Suchmeldung derzeit auch in den Fahrzeugen der Rheinbahn durchgesagt.

Die Polizei bittet um Hinweise, denn das Kind soll natürlich schnell gefunden werden. Telefon 0211 8700

(-sg)