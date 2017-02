später lesen Düsseldorfer Altstadt Polizei verhindert Einbruch bei Killepitsch FOTO: Busch FOTO: Busch Teilen

In der Nacht zu Sonntag haben vier Männer versucht in der Killepitsch-Kneipe in der Altstadt einzubrechen. Die Kneipe ist unter Düsseldorfern auch als "Kabüffke" bekannt. Die Polizei konnte die Männer nach einer kurzen Verfolgungsjagd festnehmen.